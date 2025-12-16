WAO triplica gli spazi a Milano e lancia il coliving. Zampini: nel 2026 EBITDA a 1 milione

(Teleborsa) -, rete milanese di spazi di coworking, coliving ed eventi nata all'interno di OneDay Group,, con il raddoppio delle strutture gestite (spazi triplicati) e un incremento a doppia cifra di ricavi e redditività.Intanto, ildecisivo, con numeri che fotografano un ecosistema in forte consolidamento:oltre 1.400 coworker registrati, più di 300 eventi ospitati tra talk, podcast live, stand-up comedy, mostre e incontri b2b. Gli spazi WAO sono diventati poli attivi all'interno della città, con collaborazioni durante Design Week, Fashion Week, Music Week e BookCity. Oggi la rete conta 8.500 mq, 620 postazioni di coworking e 1.800 mq dedicati a eventi."Il nostro pubblico principale sono- dice a Teleborsadi WAO - La pandemia non ha portato tutti a lavorare da casa in modo permanente, ma ha sdoganato formule ibride: un po' in ufficio, un po' da casa, un po' da altri luoghi. Qui entriamo in gioco noi".WAO Romolo - nato nel 2023 con le sedi C30 e C32 - ospita 47 realtà tra cui scaleup del gruppo OneDay, come, oltre a Brooklyn Fitboxing e Chapeau Media, solo per citarne alcune. WAO Isola accoglie 21 aziende, con ingressi recenti come Miscusi e Compri, insieme a realtà come Casavo, Bea - Be a media company e Startupbootcamp Italia.Più che "lavoro da remoto", per Zampini: "Le aziende - soprattutto quelle più giovani e dinamiche - cercano spazi che si adattino alla loro crescita senza vincoli rigidi. Il coworking risponde esattamente a questa esigenza e lo fa in modo economicamente sostenibile, permettendo alle startup di ottimizzare i costi senza rinunciare a spazi professionali di qualità".Con le, WAO risponde alla crescente domanda di spazi flessibili con due nuove aperture. Aapre, nel quartiere Isola: 1.800 mq, 190 postazioni, 400 mq eventi, due piani di uffici privati e un ristorante in via Ugo Bassi 8, all'interno del Bassi Business Park. Il building è già completamente assegnato prima dell'apertura. A2026 arrivain via Barrella 6: il primo progetto di coliving della rete, con 12.000 mq, 187 appartamenti e 3.000 mq di spazi eventi (compresa un'ampia area verde esterna).Trovare questi spazi per WAO, nonostante la domanda dei clienti, non è comunque facile, soprattutto per una questione di prezzo. "Spazi ce ne sono, sia da riqualificare che di nuova costruzione - racconta il CEO - Il vero nodo è il prezzo, soprattutto nelle zone centrali. Gli, e questo rende difficile mantenere un'offerta accessibile per il nostro target - startup e professionisti attenti al budget. Per noi è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra qualità dello spazio e sostenibilità economica, così da poter offrire un prodotto che abbia senso per chi sta costruendo un'azienda".Con le nuove aperture, WAO raggiungerà 22.300 mq totali, 810 postazioni di coworking e oltre 5.200 mq dedicati a eventi e community: +162% di superficie rispetto al 2025. Tutti questi numeri si riflettono anche sul bilancio, con Zampini che rimarca come WAO è stata ", perché siamo nati all'interno di OneDay Group, ereditando l'attività di coworking già avviata nella sede che ospita WeRoad e ScuolaZoo - WAO Romolo C30, e su queste basi solide abbiamo costruito le aperture successive"."La chiave del nostro successo è stata mantenere un alto tasso di occupazione grazie alle community che abbiamo costruito e coltivato negli anni - sottolinea - Quest'anno chiudiamo a 3,6 milioni di euro di fatturato con circa 800mila euro di EBITDA.".Guardando alle nuove sedi, la prima azienda a scegliere WAO Bassi è stata Unobravo, la principale mental health-tech company in Europa e una delle realtà pioniere della terapia online, mentre Certosa sarà la prima esperienza di coliving, un progetto che integra residenza, lavoro e socialità. "Sul fronte coworking,interessanti", sottolinea il CEO.Per quanto riguarda altre città, "il modello coworking funziona dove c'è concentrazione di startup, capitali e innovazione, quindi Milano e poche altre metropoli simili - afferma - Ma il coliving può avere senso anche in città secondarie con vocazione turistica o specializzazione produttiva, dove c'è domanda di soluzioni residenziali flessibili e temporanee.".Nel futuro non è esclusa un'apertura del capitale, anche se per il momento non è né un bisogno né un priorità. "WAO è guidata da me e dal mio co-founder Andrea, soci insieme a OneDay Group che ne detiene la maggioranza - evidenzia Zampini - Una piccola quota è detenuta da investitori terzi, derivanti da un round family & friends del 2023 nel quale abbiamo raccolto 800 mila euro per sostenere la crescita nei prossimi anni. Per ora siamo focalizzati sull'esecuzione del nostro piano di espansione, ma naturalmente".