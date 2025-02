Idrogeno verde, i progetti di BP-Iberdrola e RES in arrivo nel 2026

BP

Iberdrola

RES - Recupero Etico Sostenibile

(Teleborsa) -hanno annunciato il pa Castellón, destinato a diventare il più grande impianto di idrogeno verde in Spagna. L'impianto sarà sviluppato su un'area di circa 20.000 metri quadrati e utilizzerà 200 gigawattora all'anno di elettricità proveniente dagli impianti eolici e solari di Iberdrola. L'avvio delle operazioni è previsto per la seconda metà del 2026. L'impianto produrrà 2.800 tonnellate di idrogeno verde all'anno, sostituendo parte dell'idrogeno grigio attualmente impiegato nella raffineria e riducendo le emissioni di CO2 di circa 23.000 tonnellate all'anno.BP e Iberdrola stannonel progetto tramite la loro joint venture ed il progetto ha ottenuto 15 milioni di euro dal Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza della Spagna, finanziato dall'Unione Europea.Ilnella transizione ecologica, sostenendo iniziative legate all'idrogeno verde. In Italia, tra i partecipanti al progetto nazionale Hydrogen Valley, spicca(target price consensus: 15,00 euro), che sta sviluppando l'impianto RES-H2. A partire dal 2026, il sito sarà in grado di produrre circa 150 tonnellate di idrogeno all'anno, che saranno destinate ad alimentare mezzi per la raccolta di rifiuti. Per la realizzazione del progetto, RES ha ottenuto un finanziamento di 4,85 milioni di euro dalla Regione Molise.