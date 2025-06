Mare Group, al via progetto europeo Cryostar

(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che laha approvato il progettonell’ambito del programma. Il progetto, che ha ottenuto una, durerà 24 mesi ed è finalizzato allo sviluppo di una metodologia innovativa di certificazione relativa aidestinati agli aerei commerciali di futura generazione.Le attività ammontano a poco più diinteramente finanziati a fondo perduto, con una quota diper Mare Group di cui il 50% in anticipazione previsto entro il 2025. L’obiettivo è l’integrazione di serbatoi innovativi nella fusoliera posteriore di aeromobili CS-25 per garantire tenuta, resistenza all’impatto e conformità ai futuri requisiti regolatori.Mare Group è uno dei principalidel progetto e sarà responsabile dello sviluppo e validazione di sistemi strutturalie dispositivi di contenimento in grado di assorbire carichi d’urto e preservare l’integrità del serbatoio in scenari di emergenza, attraversotest su scala reale, simulazioni numeriche avanzate e interazione diretta con le autorità aeronautiche internazionali. Ilcoinvolge 5 università e centri di ricerca e 8 imprese ad alta intensità tecnologica, in una collaborazione multidisciplinare che integra competenze ingegneristiche, accademiche e regolatorie a livello continentale."Lavorare su standard e tecnologie che abilitano l’adozione dell’idrogeno in un settore strategico come l’aviazione rafforza l’autonomia tecnologica dell’Europa in un ambito ad altissima complessità - ha commentato, CEO di Mare Group -. È un percorso che Mare Group persegue attraverso lo sviluppo di progetti mission-critical e la partecipazione attiva alle principali filiere di innovazione a livello europeo".