La nuova età dell'oro: tendenze e prospettive

(Teleborsa) - Da un paio di anni l'economia mondiale sembra essere entrata in una, ben diversa da quelle conosciute nell'antichità. Se in varie epoche e civiltà, l'Età dell'Oro ha avuto come con denominatore l'essere un periodo di ricchezza e prosperità, oggi l'economia mondiale si trova in una, un periodo di passaggio, caratterizzato da. Al conflitto frasi sono aggiunte le tensioni in, mentre il ritorno di Trump alla Casa Bianca ha riproposto il tema del protezionismo e dato inizio ad unache può avere più vinti che vincitori.E in questo quadro che il metallo prezioso è tornato in auge, grazie alla sua natura di bene rifugio ed a dispetto dellache, per periodo limitati, hanno fatto concorrenza all'Oro nella diversificazione dei portafogli. Ma qual è la situazione del mercato aurifero? E cosa ci si attende per il prossimo futuro?L'Oro ha aggiornato anche oggi i suoi: il prezzosul mercato fisico si è spinto su un massimo di, mentre sulamericano (Comex), il primo contratto scambiato in consegna ad aprile ha toccato un massimo oltre iper poi attestarsi a 2.948 USD/Oncia (+0,67%).Nel raggiungere i suoi nuovi massimi storici, l'Oro ha dovuto scalzare altri asset, che facevano concorrenza al prezioso nei portafogli degli investitori. Il primo è il, per lungo tempo acquistato per la sua natura di asset sicuro ed anche perché laè rimasta per lungo tempo (e sicuramente resterà), a causa dell'elevata inflazione. Il periodo di aggiustamento al ribasso avviato dallaè durato troppo poco, lasciando i tassi su livelli ancora elevati. Mentre la(che non si arresta) ed i riflessi dellavoluta da Trump renderanno la Fed più guardinga e sicuramente meno accomodante.L'altro asset che, negli ultimi mesi, ha fatto concorrenza all'Oro è il, che da novembre ha quasi raddoppiato il suo valore, superando i. Un trend che i "minatori" digitali hanno alimentato dopo la, sulla promessa di una regolamentazione meno stringente nei confronti delle cryptovalute. Promessa che ora sta perdendo appeal.Secondo le più recenti previsioni degli analisti,, soglia psicologica importantissima,, sostenuto dalle incertezze e tensioni geopolitiche. Ma appena un mese fa, gli analisti diavevano rivisto al ribasso le loro previsioni, spostando più avanti nel tempo il raggiungimento di tale soglia chiave.Ottimisti gli analisti di, che indicano una banda di oscillazione fra 2.650 e 3.000 dollari per il 2025, indicando il supporto delle banche centrali che continuano ad acquistare il metallo prezioso.Indubbiamente la domanda forte ed i continui, insieme al, hanno avuto un ruolo nello spingere il metallo su nuovi massimi. Ma come si compone la domanda di oro?Ladi oro (compresi gli investimenti Over The Counter ovvero fuori dai mercati regolamentati) è aumentata nel 2024, raggiungendo un nuovo record diUna domanda che è stata soddisfatta da una maggiore produzione mineraria (3.661 tonnellate) e soprattutto da un aumento del riciclo (1.370 tonnellate, +11%). E' quanto emerge dagli ultimi dati del World Gold Council.Lehanno continuato ad accumulare oro a un ritmo elevato: gliper il terzo anno consecutivo, accelerando bruscamente nel quarto trimestre. La banca centrale polacca ha guidato il trend con 90 tonnellate di oro, ma anche le banche di diversi Mercati emergenti si sono distinte per acquisti cospicui.Anche la domanda di oro perha raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni pari a. Gli ETF sull’oro hanno avuto un impatto considerevole: il 2024 ha segnato il primo anno dal 2020 in cui i flussi sono rimasti sostanzialmente invariati, in contrasto con i pesanti deflussi dei tre anni precedenti.Laper l’intero anno è stataa 1.186 tonnellate. Latecnologica, seppur marginale, ha contribuito alla crescita con, in gran parte guidata dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale., a causa della fase di rallentamento dell'economia e della debolezza dei consumi, è stata la: il consumo annuo è