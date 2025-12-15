YOLO Group approva il Piano Strategico 2026-2028 e delibera AuCap fino a 6 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di YOLO Group
ha approvato il Piano Strategico 2026-2028
, aggiornando il precedente piano 2025-2027, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della società come broker assicurativo digitale e intercettare la crescita strutturale della domanda assicurativa.
La nuova strategia
prevede l’evoluzione verso un modello focalizzato sulla distribuzione B2B2C
(digitale, phygital ed embedded), ritenuta con migliori prospettive di crescita rispetto al modello duale broker/tech services. Il Piano si articola in tre direttrici: crescita organica e per acquisizioni dell’attività di brokeraggio, valorizzazione della business line Tech Services
attraverso l’individuazione di un partner strategico e razionalizzazione della struttura dei costi
.
Il Consiglio ha inoltre deliberato l’esercizio della delega per un aumento di capitale
in opzione fino a un massimo di 6 milioni di euro
, incluso sovrapprezzo, destinato a finanziare l’attuazione del Piano. Alla data odierna non risultano ancora formalizzate lettere d’impegno.
Contestualmente, YOLO ha rivisto al ribasso le previsioni 2025
, stimando ricavi per circa 14 milioni di euro e un EBITDA ancora negativo ma in miglioramento. Il Piano 2026-2028 prevede ricavi pari a circa 17 milioni nel 2026 e oltre 29 milioni nel 2028, con CAGR superiore al 30% e redditività positiva e crescente.
Infine, la società ha annunciato la sottoscrizione di una nuova tranche da 300 mila euro
del prestito obbligazionario 2025-2030
e la nomina di Mauro Boccasini
a Investor Relations Manager, oltre all’incarico di direttore finanziario.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)