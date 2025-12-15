YOLO Group approva il Piano Strategico 2026-2028 e delibera AuCap fino a 6 milioni

YOLO Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato il, aggiornando il precedente piano 2025-2027, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della società come broker assicurativo digitale e intercettare la crescita strutturale della domanda assicurativa.Laprevede l’evoluzione verso un modello focalizzato sulla distribuzione(digitale, phygital ed embedded), ritenuta con migliori prospettive di crescita rispetto al modello duale broker/tech services. Il Piano si articola in tre direttrici: crescita organica e per acquisizioni dell’attività di brokeraggio, valorizzazione dellaattraverso l’individuazione di un partner strategico e razionalizzazione della struttura deiIl Consiglio ha inoltre deliberato l’esercizio della delega per unin opzione fino a un massimo di, incluso sovrapprezzo, destinato a finanziare l’attuazione del Piano. Alla data odierna non risultano ancora formalizzate lettere d’impegno.Contestualmente, YOLO ha rivisto al ribasso le, stimando ricavi per circa 14 milioni di euro e un EBITDA ancora negativo ma in miglioramento. Il Piano 2026-2028 prevede ricavi pari a circa 17 milioni nel 2026 e oltre 29 milioni nel 2028, con CAGR superiore al 30% e redditività positiva e crescente.Infine, la società ha annunciato la sottoscrizione di una nuova tranche dadele la nomina dia Investor Relations Manager, oltre all’incarico di direttore finanziario.