Nel 2024 la percentuale di affitti express scende all’11%

(Teleborsa) -sempre meno veloci: leconcluse in meno di 24 ore diminuiscono di 6 punti percentuali nel quarto trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando dal 17% all’11%. È quanto emerge dai dati di, il portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia. Un trend che suggerisce un rallentamento nel ritmo delle locazioni "lampo"."Il calo degli affitti express certifica un certo raffreddamento nel mercato della locazione nell’ultimo anno – ha commentato, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista –. Questo cambiamento è legato principalmente al miglioramento delle condizioni macroeconomiche, con il contenimento dell'inflazione e la riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE, che hanno contribuito a creare un ambiente più favorevole per gli acquisti. Infatti, la diminuzione dei tassi di interesse, iniziata durante l'estate, ha stimolato una ripresa della domanda nel mercato delle compravendite. In questo contesto, molti inquilini che, a causa dei canoni elevati, avevano deciso di rimanere più a lungo nelle abitazioni in affitto, hanno ora trovato più conveniente passare all'acquisto, riducendo così la pressione sulla domanda di locazioni"., è il capoluogo con la quota più elevata di affitti express, con il 63% delle abitazioni rimaste meno di 24 ore su idealista; mentre, ala quota è del 41%. Subito dopo, Brescia e Piacenza registrano entrambe una quota del 38%, mentre altri sette centri (Arezzo, Bari, Brindisi, Modena, Pescara, Trento e Vicenza) si attestano al 33%.Successivamente, troviamo altri 35che registrano variazioni superiori alla media nazionale dell'11%, tra cui spiccano i principali mercati urbani come Roma (23%), Napoli (22%), Torino (21%), Palermo (19%), Bologna (14%) e Milano (13%). Padova (11%) si allinea con la media nazionale, mentre altri 9 capoluoghi presentano un tasso di affitti express inferiore all'11%. Questo fenomeno non esiste statisticamente in 26 centri capoluogo rilevati.