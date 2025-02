Prada, Silvia Onofri nominata CEO di Miu Miu

VF Corporation

(Teleborsa) -, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha annunciato la, con decorrenza dal 26 febbraio 2025.Onofri ha iniziato la sua carriera in. In seguito, ha assunto ruoli di crescente responsabilità in, fino a ricoprire la posizione di CEO EMEA e successivamente di chief commercial global wholesale. Nel 2023, è entrata a far parte diin qualità di brand president per, guidandone la trasformazione e il riposizionamento sul mercato.Il marchio del gruppo Prada era senza CEO dallo scorso settembre, quandoaveva lasciato la società a settembre per passare a Christian Dior Couture.Miu Miu, la rappresentazione più libera della creatività di Miuccia Prada, ha registratoanno suanno nei primi nove mesi del 2024.