Terra fuochi, Pichetto: "Valutiamo ricorso su sentenza corte europea"

(Teleborsa) - Il governo italiano ha "in corso di valutazione con l'avvocatura dello Stato la proponibilità di un ricorso alla Grande Camera". È quanto ha detto ilin occasione di un'audizione sulla cosiddettain Commissione di inchiesta rifiuti, in merito alla sentenza negativa emessa il 30 gennaio scorso dalla Corte europea contro l'Italia sulla inefficacia di quanto fatto. Pichetto ha evidenziato come "i rilievi mossi e la tempistica prospettata, impongono dunque un'azione immediata da parte di tutte le istituzioni coinvolte"."Le azioni che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica porrà nei prossimi mesi saranno improntate a uno spiccato spirito di collaborazione istituzionale, fermo restando le specifiche competenze di ciascun attore istituzionale – ha aggiunto–. I miei uffici sono attenzionati affinché sia garantito lo svolgimento delle funzioni trasferite dall'anno 2018 sul coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale anche al fine di individuare ulteriori azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania"."Obiettivamente ciò che è stato fatto non è sufficiente, ed è evidente che occorre dare un ulteriore slancio alle azioni di risanamento con maggiore rapidità come ci ricorda anche la sentenza della Corte europea – ha detto il–. Come sapete, tra i motivi per cui la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), vi è la mancata tempestività nell'adozione di misure risolutive prima dell'adozione del decreto-legge 136 del 2013, considerato come la prima risposta su scala nazionale al fenomeno dell'inquinamento del territorio della Terra dei fuochi".Lacome pure la competenza per la procedura di bonifica non è attribuita al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ma alla Regione Campania, ha precisato Pichetto Fratin. "A tal proposito l'impegno del Ministero – ha aggiunto il ministro – è quello di addivenire rapidamente a una positiva conclusione della perimetrazione del Sin dell'area vasta di Giugliano, al fine di dare un segnale immediato al territorio e anche alle richieste della stessa Corte europea". Pichetto ha ricordato che "con nota del dicembre 2022, la Regione Campania ha comunicato di aver istituito un apposito Gruppo di lavoro al fine di definire una nuova proposta di perimetrazione del Sin, debitamente motiva e supportata da idonea documentazione. La nuova proposta, trasmessa nel luglio 2023, – ha detto – è stata oggetto di valutazione e plurime richieste di integrazioni da parte della direzione competente del Ministero, da ultimo pervenute al Ministero solo a fine gennaio scorso"."È chiaro che questa è prima di tutto un'– ha detto il ministro –. Quello che è impressionante è che ci siano ancora i fuochi, è quindi c'è una questione di sensibilizzazione della popolazione nel denunciare e delle autorità di intervenire in modo deciso su queste azioni che sono criminali".ha evidenziato come sia necessario il coordinamento a livello territoriale perché il rischio è disperdere le risorse. L'azione "a livello nazionale" deve essere concertata "con il territorio direttamente perché chi conosce la realtà, chi la vive nelle conseguenze e di fatto ha una conoscenza anche rispetto a quelli che sono tutta una serie di siti, di aree che non che sono scure, che non si conoscono ancora", sono i territori, ha detto Pichetto. "L'emergenza sanitaria che c'è non non meriti questo questo cattivo trattamento", ha detto il ministro. "C'è una disponibilità di risorse che devono essere spese bene però io credo che dobbiamo anche che non dobbiamo disperderle su 90 comuni".