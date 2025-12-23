Officina Stellare, contratto da 5,3 milioni di euro con Thales Alenia Space

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha comunicato che laha siglato un- joint venture tra(67%) e(33%) - per lo sviluppo e fornitura di sistemi di trasmissione e ricezione per le comunicazioni quantistiche satellitari, nell'ambito del programma SAGA (Secure And cryptoGrAphic Mission) dell'Agenzia Spaziale Europea, destinato a sviluppare un'infrastruttura di comunicazione quantistica altamente sicura in tutta Europa.Il contratto avrà una durata di 22 mesi e un, ripartito tra Officina Stellare, cui competono circa 500 mila euro, e ThinkQuantum, cui competono circa 4,8 milioni di euro, ed erogati circa il 55% il primo anno (2025-26), il 45% il secondo anno (2026-27)."Dopo l'affermazione su scala europea dei sistemi commerciali ThinkQuantum per reti di terra, l'accordo nell'ambito del progetto SAGA dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) consolida il posizionamento di ThinkQuantum quale operatore tecnologico di riferimento nelle comunicazioni quantistiche anche in ambito spazio - afferma- Le competenze tecnologiche trasversali ed il posizionamento nei due ambiti costituiscono un'unicità distintiva di ThinkQuantum nel panorama internazionale che, congiuntamente alle sinergie con il gruppo Officina Stellare, ci consente di fornire ai clienti soluzioni sempre più integrate tra i domini terra e spazio".