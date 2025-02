Class Editori, si dimette consigliere non esecutivo Gaia Dal Pozzo

Class Editori

(Teleborsa) -ha fatto sapere di aver ricevuto le dimissioni, con effetto immediato per motivi personali e professionali, del Consigliere non esecutivoIl Consigliere Dal Pozzo era stato nominato dall’unica lista presentata dall’azionistanell’Assemblea ordinaria del 29 giugno 2022. Il medesimo Consigliere non è membro di alcun comitato consiliare.Per quanto a conoscenza della società e sulla base delle informazioni disponibili, la Dott.ssa Dal Pozzo non detienenel capitale della società alla data odierna. La stessa non ha diritto ao altri benefici conseguenti la cessazione della carica.Class Editori ha ringraziato Gaia Dal Pozzo "per il preziosoapportato nel corso del mandato".