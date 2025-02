Commercio estero: "USA primo partner per l'Italia, pericolo dazi". I commenti

(Teleborsa) - "I dazi degli Stati Uniti contro l'Europa sarebbero una vera iattura per l'Italia. Analizzando i prodotti delle attività manifatturiere, ossia le voci che registrano un saldo commerciale positivo con gli Stati Uniti, il settore più colpito sarebbe quello dei Macchinari e apparecchi non classificati altrove con 10 mld e 756 mln, al secondo posto i Prodotti alimentari e bevande, con ben 7 miliardi a 244 mln, al terzo i Mezzi di trasporto con 6 mld e 146 mln. Appena fuori dal podio, i Prodotti tessili e dell'abbigliamento con 5 mld e 286 mln" affermapresidente dell'Unione Nazionale Consumatori.Secondo i dati Istat pubblicati oggi, gli Stati Uniti si confermano il primo partner commerciale dell'Italia, con un saldo commerciale pari a +38.870 milioni di euro che, seppur in riduzione rispetto al 2023 (+41.930 milioni), doppia quello con il Regno Unito, al secondo posto con 19 mld e 366 milioni. Al terzo posto la Francia con 16 mld e 582 mln.dato che non restano mai senza una controrisposta. Insomma, non ci sono mai vincitori. Innescano solo una guerra commerciale dalle quale a uscire sempre perdenti sono i consumatori che finiscono per pagare prezzi maggiorati, che innescano l'inflazione, determinano una riduzione del loro potere d'acquisto, con danni sui consumi e conseguentemente sul Pil e sull'occupazione" conclude Dona.L’export agroalimentare cresce in controtendenza e nel 2024 fa segnare il record di sempre, con un aumento dell’8% in valore rispetto al 2023, a fronte della lieve flessione generale (-0,4%), sottolinea una analisi Coldiretti diffusa in occasione dei dati Istat sulnel periodo gennaio-dicembre, con la bilancia commerciale che per il cibo tricolore fa segnare un surplus di oltre un miliardo. Le esportazioni agroalimentari hanno chiuso l’anno a quota 69,1 miliardi, con la bilancia commerciale che è tornata con il prodotto più esportato che è risultato il vino davanti all’ortofrutta trasformata, i formaggi, la pasta gli altri derivati dai cereali, frutta e verdura fresche, salumi e olio d’oliva. Un primato messo a rischio – denuncia Coldiretti - dalla follia tutta ideologica della Commissione Ue di voler mettere etichette allarmistiche sulle bottiglie.La Germania resta il principale sbocco dei prodotti agroalimentari italiani, con 10,6 miliardi (+6%), mentre gli Usa, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Seguono Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna.Il successo dell’export agroalimentare è il frutto del lavoro di una filiera Made in Italy che dal campo alla tavola vede impegnati – sottolinea Coldiretti – ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole e 70mila industrie alimentari. Un patrimonio dell’economia nazionale che ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo di portare il valore annuale dell’export agroalimentare a 100 miliardi nel 2030.