Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Lunedì 22/12/2025
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,1%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)

Martedì 23/12/2025
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,7%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,32 Mld Euro)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0,5%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)
16:00 USA: Vendita case nuove (preced. 800K unità)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -7 punti; preced. -15 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,7 punti; preced. 88,7 punti)

Mercoledì 24/12/2025
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 110 punti; preced. 108,2 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -3,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 224K unità)

Venerdì 26/12/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1,7%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,9%; preced. 1,5%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
