Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 dicembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 22/12/2025
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,1%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti) Martedì 23/12/2025
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,7%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,32 Mld Euro)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 3,8%)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0,5%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,6%)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (preced. 800K unità)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -7 punti; preced. -15 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,7 punti; preced. 88,7 punti) Mercoledì 24/12/2025
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 110 punti; preced. 108,2 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -3,8%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 224K unità) Venerdì 26/12/2025
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1,7%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,9%; preced. 1,5%)