Execus, Banca Finnat aumenta target price e conferma Buy

Execus

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato aper azione (dai precedenti 1,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la" sul titolo.Gli analisti ricordano che il 31 gennaio 2025 Execus ha comunicato il closing dell'operazione di, una PMI innovativa che progetta, gestisce e sviluppa soluzioni tecnologiche per le imprese negli ambiti customer care, cyber security e cloud. Le sinergie attese dall'operazione riguardano: l'incremento dei ricavi attesi attraverso la distribuzione dei prodotti ZCA; la condivisione di competenze tecniche e digitali; la possibilità di offrire nuovi prodotti coerenti con il posizionamento martech del Gruppo.Alla luce dell'acquisizione di ZCA, che Banca Finnat ritiene possa contribuire positivamente, a partire dall'esercizio 2025, ai ricavi del Gruppo, ha. Stima ora che idi vendita possano attestarsi a 4,5 milioni di euro a consuntivo 2024, dai 4,2 milioni di euro precedentemente stimati, per giungere a 8,3 milioni di euro a fine 2025 (dai precedenti 5,4 milioni di euro stimati) e a 13,6 milioni di euro a consuntivo 2028. Il margine operativo lordo () dovrebbe attestarsi a 262 migliaia di euro a consuntivo 2024 (da un Ebitda stimato in precedenza negativo per 192 migliaia di euro), per giungere ad un valore di 786 migliaia di euro a fine 2025 (superiore rispetto alle nostre precedenti previsioni di 244 migliaia di euro) e attestarsi a 2,3 milioni di euro a fine 2028.Il Gruppo dovrebbe così chiudere l'esercizio 2024 con una perdita di 299 migliaia di euro (da una perdita in precedenza attesa pari a 463 migliaia di euro), il consuntivo 2025 con un utile prospettico pari a 83 migliaia di euro (da una perdita in precedenza stimata pari a 191 migliaia di euro) mentre prevede undi 1,1 milioni di euro a fine arco di piano.