Export dicembre, Zoppas (ICE): “2024 chiude a 623,5 miliardi euro, in tenuta rispetto a 2023 (-0,4%)"

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre, l'export è cresciuto dell'1,9% rispetto a novembre, con un’accelerazione più marcata nell'area UE (+3,5%) rispetto ai mercati extra-UE (+0,3%). Su base annua, l’export verso l’Europa è aumentato dell’1,4%, nonostante la contrazione della Germania. Lo ha sottolineato il Presidente di ICE,, in merito ai dati ‘Commercio con l’estero e prezzi all’import - Dicembre 2024’, diffusi oggi dall’Istat.(-16%) e la recessione della Germania – che rappresenta 70 miliardi del nostro export e ha registrato un calo del -3,7% – il Made in Italy ha dimostrato una capacità di tenuta importante chiudendo il 2024 con una lievissima contrazione dello 0,4% rispetto all’anno precedente e recuperando leggermente la flessione registrata nei primi undici mesi. A dicembre, infatti, l’export italiano verso l’Europa è cresciuto del +1,4%, segno che le nostre imprese sanno compensare anche all’interno di un contesto europeo complesso ed in alcuni casi in frenata.Seppur l'Europa c), si dimostrano particolarmente promettenti e probabilmente in grado di dare una spinta positiva anche nel 2025.grazie alla performance di comparti come chimica, alimentare e articoli sportivi, è riuscito a compensare il rallentamento di automotive e trasporti, che complessivamente pesano per circa 100 miliardi di export.Senza queste criticità, avremmo già iniziato il percorso di avvicinamento all’obiettivo fissato dal governo del raggiungimento dei 700 miliardi di export entro la fine della legislatura. Un target che è ancora raggiungibile