Generali

(Teleborsa) -informa che Giuseppe Melis, sindaco supplente tratto dalla lista presentata dall’azionista VM2006 (gruppo Caltagirone, ndr) ha comunicato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica, per motivi sopravvenuti.Lo rende noto la compagnia assicurativa, spiegando che quindi all'ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti sarà inclusa la nomina di un nuovo sindaco supplente, in sostituzione del componente dimessosi.