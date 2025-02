Generali, quota complessiva di UniCredit al 5,23% (Consob)

UniCredit

Generali

(Teleborsa) - La quota complessiva aggregata detenuta dainè complessivamente al 5,229% in salita dal precedente 5,118%. Lo si apprende dagli aggiornamenti dellasulle partecipazioni rilevanti.L'aggiornamento della quota nel Leone è datato 10 febbraio.In particolare, il 4,184% in diritti di voto, riferibili ad azioni, è rimasto stabile rispetto alla precedente rilevazione, mentre le posizioni lunghe con regolamento fisico, sono ora pari allo 0,890% del capitale (da 0,772% al 7 febnraio), le posizioni lunghe con regolamento in contanti, sono lo 0,155% (da 0,162% al 7 febbraio)