Oggi Wall Street è chiusa per il Presidents' Day

(Teleborsa) - Nessuna opening bell, oggi, a Wall Street. Negli Stati Uniti si celebra infatti il Washington's Birthday, meglio noto come Presidents' Day.Istituito inizialmente come evento per onorare il primo presidente degli USA, George Washington, questa festa, la prima in onore di un cittadino americano, è stata istituita dal governo federale statunitense nel 1880. Per par condicio, dal 1971 è diventata la giornata di commemorazione di tutti i presidenti del paese e cade il terzo lunedì di ogni febbraio.Mentre Wall Street è ferma,. A Milano grazie all'andamento sostenuto delle banche e di altre Blue-Chips, nel resto d'Europa concorrono i positivi i numeri del commercio UE.Sul fronte macroeconomico, non sono previsti dati rilevanti, in giornata. Il tema dei dazi rimane in primo piano, anche se il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che dovranno essere verificati su ogni singolo Paese.