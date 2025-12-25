Borsa chiusa nell'Eurozona

Milano 23-dic
(Teleborsa) - Oggi, 25 dicembre, nell'Eurozona le contrattazioni sono chiuse in occasione del Natale.
