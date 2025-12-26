Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:30
25.668 +0,04%
Dow Jones 20:30
48.633 -0,20%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa chiusa a Milano

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Milano
(Teleborsa) - Oggi, 26 dicembre, a Milano le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno di Santo Stefano.
Condividi
```