Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,47%

Il Dow Jones chiude la seduta a 48.362,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,47%
L'indice più importante di Wall Street riporta un guadagno dello 0,47% e termina a 48.362,68 punti.
Condividi
```