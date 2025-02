Olidata, Cristiano Rufini chiede aumento del numero di consiglieri da 5 a 9

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha ricevuto da parte dell'azionista Antarees S.r.l. - titolare di 12.006.317 azioni ordinarie rappresentative del 62,5% del capitale sociale - la, in sede ordinaria, per deliberare su:, nomina di quattro consiglieri ed emolumento; proposta di modifica della remunerazione complessiva destinata al CdA.L'intero capitale sociale di Antarees è, che lo scorso ottobre ha rimesso le cariche all'interno della società dopo essere stato indagato nell'ambito di un'indagine in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.La prima proposta - spiega l'azionista - nasce dall'esigenza di ampliamento della composizione dell'organo amministrativo conin ragione delle maggiori complessità operative, dimensionali e strategiche connesse al completamento della fusione con Sferanet. Inoltre, la pluralità degli amministratori, con l'ingresso di nuovi soggetti eventualmente indipendenti, potrà consentire anche una più efficace e diversificata composizione dei comitati endoconsiliari.La seconda proposta è in ragione dell'esigenza di, mediante un'iniziativa volta al contenimento dei costi amministrativi della società ritenuti non necessari.