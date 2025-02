Energia per la Casa Comune, Brighenti: "Puntare su obiettivi più alti"

(Teleborsa) -è un progetto che vede al proprio fianco, la rete nazionale delle agenzie energetiche locali, ile della sicurezza energetica e la(CEI)", ha spiegato, Direttrice generale diel e Climate Pact Ambassador della Commissione europea a margine della presentazione dei risultati del progetto “Energie per la Casa Comune”, gestito dalla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali per conto di Enea."L’obiettivo di questo progetto è stato portare il tema culturale e tecnico dell'in uno dei patrimoni più importanti d’Italia, quello dellee delle nostre parrocchie - ha spiegato Benedetta Brighenti -. All’interno di questo patrimonio ci sono unaPossono esserci appartamenti di residenza, luoghi di culto, di impianti sportivi, scuole e oratori. Ed è proprio su questo patrimonio che il nostro progetto, in questo anno, ha approfondito su dieci diverse diocesi l’analisi di trentacinque edifici".Nel corso della conferenza, a cui hanno partecipato anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energeticae il segretario generale della CEI,, sono stati presentati i risultati del progetto."Di questi sono state fattedi consumi, sulle caratteristiche fisiche dell’edificio, per proiettare a questa realtà quale potrebbe essere ladegli edifici stessi, con una guida sulla quale possono essere specifici interventi utili in quei casi - ha concluso la Dg Brighenti -. Contemporaneamente, sempre in quelle comunità, abbiamo fatto momenti didel tema dell’efficienza energetica. Ci siamo resi conto tutti insieme che si può davvero affrontare il tema dell’efficientamento energetico eche possano fare la differenza. Questo è solo un inizio, speriamo di poter portare altri grandi risultati a breve".