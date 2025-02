Edilizia, Perinelli (SACE): "Mobilitati 4 miliardi per competitività"

(Teleborsa) - "gli investimenti inche potenziano le opportunità di crescita delle imprese e il mondo italiano delle costruzioni sta puntando sempre più in questa direzione". E' quanto affermato da, Chief Business Officer di SACE, intervenuto nel corso del Convegno organizzato oggi da ANCE "La sfida dell’Intelligenza Artificiale per le costruzioni. Strategie e opportunità"."Edilizia intelligente, ottimizzazione delle risorse, integrazione delle fonti rinnovabili - ha spiegato - sono solo alcune delle sfide del settore dovegioca un. Noi di SACE siamo orgogliosi di essere al fianco connell’ultimo anno per la competitività in Italia e nel mondo”.