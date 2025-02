Esautomotion, un buon quarto trimestre riduce calo ricavi 2024

Esautomotion

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha chiuso il 2024 conpari a, registrando una riduzione rispetto al 2023 (pari a circa il -23,5%) ma che indicano un miglioramento del trend negativo rispetto ai primi mesi del 2024 grazie ad un buon quarto trimestre. I ricavi cumulativi dei primi nove mesi infatti erano in riduzione, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del -27%.Laper -4,7 milioni di euro (cassa positiva) risulta in miglioramento rispetto ai valori del terzo trimestre 2024 di 0,8 milioni considerata la matura gestione operativa ordinaria.Si segnala, inoltre, che neldella Società vi sonoper un valore di circa 541 mila euro alla quotazione del 18 febbraio 2025."L'ultimo trimestre del 2024 mostra un miglioramento rispetto ai precedenti 12-15 mesi. Tuttavia, è ancora prematuro affermare che ci sia un'inversione di tendenza nei mercati. Riteniamo che gli sforzi e gli investimenti per acquisire nuovi clienti e mercati a livello globale, insieme a un certo aumento dell'ottimismo dei clienti e forse a qualche segnale di risoluzione dei problemi geopolitici, possano portare a un 2025 significativamente migliore rispetto al 2024", ha affermato, CEO di Esautomotion.