GDF, nuovi arresti per la bancarotta fraudolenta di Metaenergia

(Teleborsa) - I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un'emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma con la quale sono stati disposti, all'esito di interrogatori preventivi, gli, che hanno coadiuvato l'amministratore pro tempore di una società già attiva nel settore energetico, oggi fallita, e il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche nei confronti di un professionista, già presidente del collegio sindacale della fallita.Le attività si inquadrano nell'ambito delle indagini che hanno riguardato le vicende societarie dellae delle ulteriori società collegate, METAENERGIA PRODUZIONE e METAENERGIA ESCO.Le indagini, in particolare, hanno avuto ad oggettodella METAENERGIA, dal 2017 al 2022, per centinaia di milioni di euro, portate alla luce dagli investigatori del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e indebite compensazioni di crediti di imposta inesistenti per 8 milioni di euro e I.V.A. evasa, tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per circa 1,5 milioni di euro, emerse all'esito del lavoro dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Roma.I provvedimenti odierni si pongono in continuità con le attività svolte lo scorso 8 gennaio , quando è stata data esecuzione a un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per l'amministratore pro tempore della società fallita, nonché il sdi euro, nei confronti dell'amministratore, di due dei soggetti attinti in data odierna, della stessa fallita, di altre quattro società alla stessa collegate, anch'esse operative nel settore energetico, e di tre professionisti.Lecontestate riguardano la bancarotta fraudolenta, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'indebito utilizzo di crediti di imposta inesistenti.