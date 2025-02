Anglo American, perdita di 3,1 miliardi di dollari nel 2024 con svalutazioni

Anglo American

(Teleborsa) -, una delle più grandi società minerarie al mondo, ha chiuso ilcon unadi di 3,1 miliardi di dollari, con riconoscimento di svalutazioni nette di 3,8 miliardi di dollari, rispetto all'utile di 283 milioni di dollari del 2023."Stiamo rapidamente trasformando Anglo American in una società mineraria con margini molto più elevati e di maggior valore, focalizzata su rame eccezionale, minerale di ferro di prima qualità e risorse nutritive per le colture e una significativa opzionalità di crescita - ha commentato il- Il 2024 ci ha visto trasformare le nostre prestazioni, con una solida consegna operativa e dei costi, 1,3 miliardi di dollari di costi rimossi su base run rate nel 2024 con altri 0,5 miliardi di dollari in arrivo entro la fine del 2025 e".L'del Gruppo è diminuito di 1,5 miliardi di a 8,5 miliardi di dollari (2023: 10,0 miliardi di dollari). I risultati finanziari sono stati principalmente influenzati dai prezzi più bassi del minerale di ferro, del PGM e del carbone per la produzione di acciaio e dalle difficili condizioni del mercato dei diamanti, parzialmente compensati dai prezzi più alti del rame e dalle efficaci iniziative di risparmio sui costi in tutto il Gruppo. Nonostante le pressioni sui prezzi, le riduzioni dei costi hanno garantito margini stabili, con solo un calo dell'1% deldel Gruppo al 30% (2023: 31%).Glidel gruppo sono diminuiti a 1,9 miliardi di dollari (2023: 2,9 miliardi di dollari), guidati da un EBITDA sottostante inferiore, da ammortamenti e svalutazioni più elevati e da costi finanziari netti più elevati, in parte compensati da una diminuzione delle spese per imposte sul reddito e dagli utili attribuibili a interessi di minoranzasono aumentati del 14% a 3,2 miliardi di dollari, in gran parte a causa dell'ammortamento delle attività di diritto d'uso in relazione ai contratti di locazione di spedizione, un anno intero di ammortamento presso Copper Peru a seguito della produzione commerciale a giugno 2023 e la capitalizzazione di progetti presso Copper Chile e PGM. Le voci speciali e le rivalutazioni (dopo le imposte e gli interessi di minoranza) rappresentano un onere netto di 5 miliardi di dollari (2023: onere netto di 2,6 miliardi). Ciò riguarda principalmente le svalutazioni di 2 miliardi riconosciute in De Beers e 1,6 miliardi riconosciute in Woodsmith (Crop Nutrients) a giugno, precedentemente divulgate nella relazione finanziaria semestrale."Stiamo facendo ottimi progressi con la semplificazione del nostro portafoglio - ha aggiunto il CEO - Abbiamo concordato la vendita della nostra attività di produzione di acciaio e carbone per un massimo di 4,8 miliardi di dollari di proventi lordi in contanti e questa settimana abbiamo concordato la vendita della nostra attività di nichel per un corrispettivo in contanti fino a 500 milioni di dollari. Lae intendiamo mantenere una quota del 19,9% in AAP per aiutare a gestire il flusso di ritorno dopo la scissione e che prevediamo di uscire in modo responsabile nel tempo. Tutto quanto sopra comporterà un cambiamento radicale nella flessibilità del nostro bilancio"."Il lavoro per separare De Beers è in pieno svolgimento, con azioni intraprese per rafforzare il flusso di cassa nel breve termine e posizionare De Beers per il successo a lungo termine e la realizzazione del valore - ha aggiunto - Date le condizioni prevalenti sul mercato dei diamanti, abbiamo".