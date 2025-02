Campari conferma ristrutturazione ma non fornisce numeri su tagli

Campari

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, haper garantire un ritorno alla stabilità e sostenibilità finanziaria complessiva, ma al momento ritiene "a livello globale".La posizione dell'azienda arriva dopo le indiscrezioni di MF secondo cui il nuovo CEO Simon Hunt starebbe lavorando a un piano per il taglio del 10% della forza lavoro (sui 5 mila dipendenti sparsi nelle sedi di tutto il mondo). Si tratterebbe di"Ilnegli ultimi mesi, portando il settore a una serie di riflessioni. Come già annunciato in occasione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2024, i cambiamenti nella performance delle nostre vendite nette e gli investimenti nelle infrastrutture esistenti hanno influenzato la nostra profittabilità, richiedendo una più efficiente allocazione delle risorse", sottolinea il gruppo.Di conseguenza, "stiamo gradualmente implementando un programma di iniziative aziendali per accelerare la crescita e la profittabilità attraverso". Campari conferma che il programma "include alcune decisioni difficili, quali una ristrutturazione organizzativa. Queste misure, sebbene difficili, mirano a garantire un ritorno alla stabilità e sostenibilità finanziaria complessiva nel medio e nel lungo termine" e assicura che "laddove sarà necessario implementare tali decisioni, agiremo con il massimo rispetto e considerazione, assicurando il supporto necessario ai dipendenti interessati, come da nostra consuetudine".