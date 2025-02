INPS, assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro: le novità 2025

(Teleborsa) - Laha introdotto alcune significative modifiche relative alle alLa soglia ISEE è innalzata da 9.360 euro a 10.140 euro. Il reddito familiare aumentato da 6mila euro a 6.500 euro. Per nuclei composti da persone di età pari o superiore a 67 anni o con disabilità grave o non autosufficienza, la soglia passa da 7.560 euro a 8.190 euro (il valore è moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48). Per l'accesso all'ADI la soglia di reddito familiare per le famiglie in affitto è elevata a 10.140 euro, come indicato nella DSU per l'ISEE. Il valore massimo dell'integrazione del reddito per le famiglie residenti in abitazioni in locazione, con contratto registrato, passa da 3.360 euro a 3.640 euro, e da 1.800 euro a 1.950 euro per nuclei composti da persone di età pari o superiore a 67 anni o con disabilità grave o non autosufficienza.con reddito zero e affitto di 4.500 euro, l'ADI ammonterà a 10.140 euro annui (845 euro/mese). Con reddito di 6.500 euro e affitto di 3mila euro l'ADI ammonterà a 3mila euro annui (250 euro/mese). Con reddito di 8.140 euro e affitto di 3.640 euro l'ADI ammonterà a 3.640 euro annui (303,33 euro/mese).Soglia ISEE e reddito familiare sono innalzati da 6mila euro a 10.140 euro. Vi è un incremento dell'importo mensile della misura da 350 euro a 500 euro. Prorogata la durata. Il limite massimo di 12 mesi può essere esteso di ulteriori 12 mesi, a condizione che il beneficiario frequenti un corso di formazione alla scadenza delle prime dodici mensilità. Il beneficio economico, previo aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato, sarà erogato fino alla conclusione del corso per ulteriori dodici mensilità. L'INPS sta aggiornando i moduli di domanda per ADI e SFL, inclusi i modelli ADI-Com, che saranno disponibili sul portale istituzionale.L'INPS ricorda che per chi ha diritto a richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro è disponibile una video guida nella pagina dedicata sul portale dell'Istituto.Per coloro che hanno i requisiti per richiedere l'Assegno di Inclusione è disponibile, nella scheda servizio del portale, il tutorial per l'invio della domanda online. Per chi invece ha già presentato la domanda è disponibile il tutorial per la gestione della domanda con le relative istruzioni.