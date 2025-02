Lenovo, ricavi in aumento del 20% nel terzo trimestre con domanda per AI

(Teleborsa) -, colosso cinese della tecnologia, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024/25 concresciuti del 20% su base annua a 18,8 miliardi di dollari, segnando il terzo trimestre consecutivo di crescita a due cifre. L'è più che raddoppiato su base annua a 693 milioni di dollari (incluso un credito d'imposta sul reddito non ricorrente di 282 milioni di dollari) su base HKFRS (Hong Kong Financial Reporting Standards)I motori di crescita diversificati del Gruppo continuano ad accelerare, con un. I risultati del trimestre sono stati guidati dalla strategia di IA ibrida focalizzata del Gruppo, dalla svolta dell'Infrastructure Solutions Group, nonché dalla crescita a due cifre sia per l’Intelligent Devices Group che per il Solutions and Services Group."I ricavi e i profitti di Lenovo hanno entrambi raggiunto una crescita significativa nell'ultimo trimestre, con ottime prestazioni in tutte le attività principali - ha detto il- In particolare, il business ISG è tornato alla redditività e il business degli smartphone ha registrato una rapida crescita. La tecnologia AI, con maggiore efficienza e costi inferiori, sta accelerando la maturazione dell'AI personale, in particolare l'AI su dispositivo e l'edge AI. Ha anche accelerato l'adozione dell'IA da parte delle aziende. Questo si allinea perfettamente con la direzione dell'IA ibrida che abbiamo intrapreso e che stiamo guidando. Guardando al futuro, il nostro continuo investimento nell'innovazione, unito alle nostre eccezionali e resilienti operazioni globali, ci posiziona bene per una crescita sostenuta e redditizia in futuro".