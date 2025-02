STM lancia nuova tecnologia per data center e cluster AI con Amazon

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, ha presentato la sua prossima generazione di, sviluppato in collaborazione con il ramo dei servizi web di(AWS)La società spiega che, con la crescita esponenziale delle esigenze di elaborazione AI, sorgono sfide in termini di prestazioni ed efficienza energetica nell'elaborazione, nella memoria, nell'alimentazione e nelle interconnessioni che li collegano. ST sta aiutando gli hyperscaler e il principale fornitore di moduli ottici a superare queste sfide con la, programmate per il ramp up a partire dalla seconda metà del 2025 per moduli ottici da 800 Gb/s e 1,6 Tb/s."La domanda di AI sta accelerando l'adozione di tecnologie di comunicazione ad alta velocità all'interno dell'ecosistema dei data center. Questo è il momento giusto per ST di introdurre una nuova tecnologia di fotonica al silicio a basso consumo energetico e di integrarla con una nuova generazione di BiCMOS per i nostri clienti per progettare la prossima ondata di prodotti di interconnessione ottica, che consentiranno soluzioni da 800 Gbps/1,6 Tbps per gli hyperscaler", ha affermato"AWS è lieta di collaborare con STMicroelectronics per sviluppare una nuova tecnologia di fotonica al silicio (SiPho), PIC100, che consentirà l'interconnessione tra qualsiasi carico di lavoro, inclusa l'intelligenza artificiale (AI). AWS sta lavorando con STMicroelectronics sulla base della loro dimostrata capacità di rendere PIC100 una tecnologia SiPho leader per il mercato ottico e AI. Siamo entusiasti delle potenziali innovazioni che questo sbloccherà per SiPho", ha affermato