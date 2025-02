Zurich, utile operativo 2024 sopra le attese a 7,8 miliardi di dollari

Zurich

(Teleborsa) -, importante compagnia assicuratrice svizzera, ha chiuso il 2024 con undi 7,8 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 7,4 miliardi di dollari del 2023 e appena sopra le attese degli analisti di 7,7 miliardi di dollari (in un consensus fornito dall'azienda). Il ritorno sul capitale proprio (ROE core) è al 24,6%, le rimesse in contanti a 7,1 miliardi di dollari. L'si attesta a 42,2 dollari, in aumento del 10%, con una 5,8 miliardi di dollari.L'interessantedel Gruppo è confermata dalla proposta di un dividendo di 28 CHF per azione, un aumento dell'8%. Negli ultimi otto anni, Zurich ha distribuito oltre 28 miliardi di CHF ai suoi azionisti in dividendi in contanti e riacquisti di azioni, contribuendo a un rendimento totale per gli azionisti leader del settore del 16% all'anno."Tutte le nostre attività hanno registrato una performance eccezionale nel 2024 - ha commentato il- P&C e Life hanno registrato i loro migliori risultati di sempre e Farmers è cresciuta in modo redditizio. Continuiamo a sperimentare un andamento positivo dei tassi nella nostra attività commerciale e un ambiente di prezzi sano nel commercio al dettaglio, posizionandoci saldamente all'inizio del nuovo ciclo per il quale abbiamo già fissato i nostri obiettivi più ambiziosi finora".Ilproporrà l'elezione dial Consiglio durante l'assemblea generale annuale di Zurigo del 9 aprile 2025. Jordan ha una notevole esperienza nel mercato finanziario internazionale e nella politica monetaria, essendo stato presidente della Banca nazionale svizzera dal 2012 al 2024, dopo essere stato nominato vicepresidente nel 2010.