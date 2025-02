Alfonsino, l'EBITDA passa in positivo nel 2024 con il nuovo modello di business

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiusoconpari a 2,8 milioni di euro, in diminuzione del 34% rispetto al 2023. Tale flessione è attribuibile, principalmente, all'adozione del nuovo modello di business, implementato attraverso la piattaforma proprietaria Rushers e al conseguente venir meno dei ricavi generati attraverso l'erogazione del servizio di consegna, ora fatturati direttamente dal fattorino nei confronti del cliente finale, in conformità al nuovo modello.La società riporta inoltre taluni KPI quali il dato sul numero totale di ordini ricevuti, pari a circa 352 mila che registra un decremento del 26% circa rispetto all'esercizio precedente (pari a circa 473 mila), parzialmente compensato dall'aumento delpassato da 23,95 euro a 24,82 euro (+4% circa). Alfonsino inoltre riporta unche da 9,05 euro del 2023 si è attestato a 7,11 euro al 2024, registrando un decremento del 21% circa. Il calo osservato è principalmente legato al fatto che, con l'introduzione del nuovo modello di business della piattaforma proprietaria Rushers, il corrispettivo della spedizione è ora fatturato direttamente dai fattorini ai clienti finali.Il, pari a 0,78 euro al 2024, è stato progressivamente ridotto fino quasi alla completa eliminazione, registrando un calo del 73% rispetto al 2023, conseguenza diretta del modello Rushers, mediante il quale il fattorino incassa direttamente il costo della consegna pagato dal cliente.Nonostante la riduzione dei ricavi, l'adozione del modello Rushers ha comportato un incremento del margine per ordine portando ad un significativo miglioramento della redditività. L'passa da un valore negativo pari a circa 0,8 milioni di euro nel 2023 a un valore positivo pari a circa 323 mila euro nel 2024, indicando una significativa inversione di tendenza nella redditività operativa, con un incremento pari a circa il 139% rispetto all'anno precedente."I dati preliminari del 2024 testimoniano il successo della nostra strategia di trasformazione aziendale - ha commentato l'- Nonostante una flessione nei ricavi dovuta alla transizione verso un nuovo modello di business, implementato mediante la piattaforma proprietaria Rushers, abbiamo registrato un notevole miglioramento dei margini per ordine e conseguentemente dell'EBITDA, positivo e migliorato del 139% rispetto all'esercizio precedente. Questo risultato conferma la validità delle nostre scelte strategiche e ci posiziona in modo ottimale per una crescita sostenibile nel prossimo futuro".