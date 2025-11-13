Fiera Milano conferma guidance dopo aumento a doppia cifra nei 9 mesi

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso iconConsolidati pari a 231,8 milioni di euro, in aumento di 47,3 milioni di euro (+25,7%) rispetto ai primi nove mesi del 2024. Nel periodo si sono svolte 55 manifestazioni fieristiche (37 in Italia e 18 all'estero, 27 direttamente organizzate e 28 ospitate), 77 eventi congressuali (di cui 29 con annessa area espositiva) per un totale di 1.283.641 metri quadrati totali occupati.L'consolidato dei primi nove mesi si attesta a 71,6 milioni di euro, in aumento di 9,2 milioni di euro (+14,7%) rispetto ai 62,4 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. La variazione è principalmente attribuibile all'andamento dei Ricavi, al risultato contabilizzato con il metodo del patrimonio netto della società Ipack Ima e al contributo di Expotrans. Tale effetto è stato parzialmente compensato da maggiori costi di manutenzione quartiere, dal costo per i diritti connessi alla sponsorizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.La gestione finanziaria registra un saldo negativo di 8,5 milioni di euro, rispetto a -5,7 milioni di euro nel 2024. Ildei primi nove mesi ammonta a 17,1 milioni di euro, in aumento di 1,5 milioni di euro (+9,5%) a fronte di un Risultato Netto di 15,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024.L'al 30 settembre 2025, non comprensivo della lease liability IFRS 162 , presenta una disponibilità finanziaria netta di 113,8 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 77,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024."Nei primi nove mesi del 2025 Fiera Milano ha confermato una traiettoria di crescita solida e sostenuta, con ricavi in aumento del 26% ed EBITDA in miglioramento del 15% rispetto all'anno precedente, a testimonianza della forza del nostro modello di business e della capacità di generare valore in modo continuativo - ha commentato l'- I risultati superano le attese, con oltre 35 milioni di cassa generata e una disponibilità finanziaria netta che raggiunge 113,8 milioni di euro. Il contributo positivo di tutte le linee di business, in particolare del segmento congressuale e dei servizi, ha sostenuto una crescita equilibrata del Gruppo anche in un contesto di mercato eterogeneo, confermando l'efficacia delle nostre scelte di diversificazione e la solidità complessiva del modello".Il Gruppo conferma laper l'esercizio 2025, con ricavi compresi tra 350 e 370 milioni di euro, un EBITDA tra 115 e 125 milioni di euro e una disponibilità finanziaria netta stimata tra 100 e 110 milioni di euro, inclusiva degli effetti derivanti dall'acquisizione di Expotrans ed Emac, e delle iniziative legate agli eventi olimpici di Milano Cortina 2026.