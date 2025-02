Coin chiede al Tribunale 60 giorni per finalizzare gli accordi di ristrutturazione con i creditori

(Teleborsa) -, società che gestisce la più diffusa catena di department store in Italia, hafinalizzati a consentire il rafforzamento patrimoniale e il rilancio del business. Tali impegni sono subordinati al perfezionamento di uno strumento di regolazione della crisi che permetta alla societa` di conseguire il definitivo risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria.La societa`, di concerto con i citati investitori, ha individuato neglilo strumento, disciplinato dalla legge, come mezzo di risanamento, si legge in una nota.Coin, in data odierna, ha quindiper finalizzare i citati accordi di ristrutturazione e domandarne l'omologazione. Per tutta la durata di tale termine, la società proseguirà la gestione in piena continuità rispetto al periodo di composizione negoziata, mantenendo la protezione del patrimonio e dell'attività di impresa come offerta dalle misure protettive e cautelari richieste.