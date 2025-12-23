Beyond Meat rinegozia gli accordi di finanziamento con i principali creditori

Beyond Meat

(Teleborsa) - Si muove in perditamostrando una flessione del 7,53% sui valori precedenti.Il produttore di carne vegana ha annunciato una serie di aggiornamenti alle proprie strutture di finanziamento, intervenendo sia sull’Intercreditor Agreement sia sui warrant in circolazione. L’emendamento all’accordo tra creditori consente alla società di convertire alcune obbligazioni second-lien in azioni ordinarie, offrendo maggiore flessibilità per eventuali operazioni di deleveraging tramite equitizzazione.Parallelamente, una side letter siglata con Unprocessed Foods ha rivisto il prezzo di esercizio dei warrant, abbassandolo del 40% da 3,26 a 1,95 dollari per tenere conto degli eventi di anti-dilution già avvenuti e potenziali, legati alle note convertibili con scadenza 2030. Il numero di azioni sottostanti ai warrant resta invariato.Nel complesso, le modifiche puntano a rafforzare la flessibilità del bilancio e a gestire in modo più efficiente le dinamiche di diluizione, in un contesto in cui la società continua a lavorare sul riequilibrio della propria struttura finanziaria.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,053 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,163, mentre il primo supporto è stimato a 0,9429.