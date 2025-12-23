Riba MundoTecnología, formalizzato Piano di Ristrutturazione

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -- azienda tecnologica specializzata in Big Data attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata sul mercato Euronext Growth di Milano - nell'ambito della procedura di, ha formalizzato un, con il supporto dei suoi principali creditori finanziari, in conformità con il testo riformulato della Legge Fallimentare di diritto spagnolo.L'accordo, sottolinea la società, "rappresenta un passo decisivo per garantire la. La ristrutturazione è una risposta all'evento straordinario al di fuori del controllo dell'azienda: l'. Questo evento ha reso necessaria l'adozione di misure strategiche per preservare la stabilità e garantire la crescita futura, senza compromettere l'operatività e la competitività dell'azienda".“Il 2025 si concluderà come un, con la soddisfazione di aver mantenuto salda e mantenuta l’efficienza aziendale che ci ha contraddistinto negli anni. Guardiamo al 2026 come a un vero e proprio, con la obiettivo di tornare gradualmente alle dimensioni che avevamo nel 2024 e superarle, costruendo una base ancora più solida per il futuro”, ha commentato