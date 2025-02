LND Impianti, Pompili: nel 2025 il nuovo regolamento per l'erba sintetica nel calcio

(Teleborsa) - Dal 2023, l'Unione Europea ha emanato deiQuali sono questi nuovi regolamenti e cosa si sta facendo per adattare anche la certificazione?"La LND Impianti ha recepito quelle che sono state le modifiche che la Commissione Europea ha imposto in termini diOvvero,Lo ha dichiaratoQuesto non significa che non si potranno realizzare ad oggi campi in erba sintetica con intaso polimerico ma che solo ed esclusivamente dal 2031 non potrà essere più commercializzato intaso prestazionale. In tal senso, lper la realizzazione di un campo in erba artificiale, come LND impianti che è la Srl ed è la struttura tecnica che si occupa appunto delle omologazioni dei campi in erba sintetica e insieme alla commissione impianti sportivi in erba artificiale definiamo quelli che sono i regolamenti per la realizzazione della costruzione dei campi in erba sintetica. In tal senso, stiamo definendo tutta una serie di modifiche, affinché si possa arrivare a, in linea con quelli che sono gli adempimenti che effettivamente la Commissione Europea ha definito".Ci saranno dei cambiamenti a livello di costi da affrontare per le società sportive?Proprio per questo stiamo studiando dei pacchetti, inserendo, sia in termini economici ma anche nell'occhio alla sostenibilità, la possibilità di utilizzare per la realizzazione di sottofondi a drenaggio verticale inerte riciclato invece in alternativa all'inerte naturale che ha un costo inferiore di circa un quarto rispetto alla realizzazione di un sottofondo con inerti naturali. Questo andrà a battere il costo di organizzazione del sottofondo, a fronte di invece un costo maggiore legato. Quindi nel computo del generale di un quadro economico relativo alla realizzazione di un campo artificiale le due cose si andranno a bilanciare e quindi non è previsto un costo in più", prosegue Pompili.La normativa ha un tempo di transizione di circo otto anni. Trascorsi questi otto anni i campi esistenti possono rimanere operativi oppure devono essere per forza cambiati?"Possono rimanere operativi. La, quindi microplastiche aggiunte intenzionalmente a partire dal 2031. Questo significa che tutti i campi che vengono realizzati prima del 2031 con questa tecnologia potranno continuare a essere utilizzati senza alcun tipo di problema. L'unica accortezza sarà che per gli interventi di manutenzioneper poter poi effettuare le manutenzioni per tutta la vita utile del campo fino allo smaltimento dello stesso", conclude Pompili.