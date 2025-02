Unicredit: stipulata convenzione con "La Sapienza" di Roma per il servizio di tesoreria

(Teleborsa) - È stata stipulata laper lo svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ateneo. Il servizio di tesoreria – già in precedenza svolto da UniCredit – viene espletato con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi con l'utilizzo della firma digitale, eliminando così l'operatività manuale del cartaceo.Questa– spiega Unicredit in una nota – assicura numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell'esecuzione degli ordini che sonogarantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato nel pieno rispetto della vigente normativa.fondata nel 1303, è la più antica università di Roma e la più grande in Europa, con 122mila studenti complessivi, 3.576 docenti, 2.320 amministrativi, tecnici e bibliotecari, 1.260 amministrativi nelle strutture ospedaliere."La riconferma del servizio di tesoreria dell'Università La Sapienza – sottolinea– conferma la competitività di UniCredit nel settore delle tesorerie degli Enti, dove la banca vanta una fortissima tradizione, una capillare operatività e un know-how di assoluta eccellenza".