Alkemy balza sui 12 euro mentre si concretizza il delisting

(Teleborsa) -il titolo, società operante nella digital transformation e quotata su Euronext STAR Milan, dopo l' annuncio che alcuni azionisti di minoranza hanno sottoscritto accordi in cui Retex si è impegnata ad acquisire le loro azioni nella società, rappresentative del 25,26% del capitale sociale. Il corrispettivo per la vendita è stato fissato a2024. Per effetto di tali accordi, Retex deterrà l'86,39% individualmente e il 90,73% insieme alla quota dell'AD Duccio Vitali."A seguito degli accordi annunciati, la quota detenuta congiuntamente da Retex e Duccio Vitali supererà la soglia del 90%,(supponendo che l'obiettivo di Retex sia il delisting di Alkemy e pertanto non riteniamo che il flottante verrà ripristinato)", commentano gli analisti disi attesta a 11,9 euro, con un