Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 11.11
Intesa Sanpaolo, il 2 febbraio presenterà il nuovo Piano di Impresa del gruppo
Banche
,
Finanza
22 dicembre 2025 - 10.34
(Teleborsa) -
Intesa Sanpaolo
presenterà il prossimo 2 febbraio il nuovo Piano di Impresa del gruppo, assieme ai risultati relativi all'esercizio 2025. Lo si apprende dal calendario finanziario della banca. Il giorno precedente si terrà il Cda.
Intesa Sanpaolo
+0,24%
Intesa Sanpaolo
+0,24%
