Intesa Sanpaolo, il 2 febbraio presenterà il nuovo Piano di Impresa del gruppo
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo presenterà il prossimo 2 febbraio il nuovo Piano di Impresa del gruppo, assieme ai risultati relativi all'esercizio 2025. Lo si apprende dal calendario finanziario della banca. Il giorno precedente si terrà il Cda.
