Asse con Emirati Arabi, Meloni: "Giornata storica, firmate 40 intese"

(Teleborsa) -. A volte usiamo questa parola a sproposito, ma questo è uno dei casi in cui non è a sproposito parlare di giornata storica". Lo ha detto la premierintervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti dove è arrivata con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohamed. I due leader, provenienti da Palazzo Chigi dove hanno avuto un incontro, sono stati accolti con un applauso nella sala dell'hotel Parco dei Principi dove si svolge l'evento."Questo Business Forum è una tappa fondamentale nel rapporto fra le nostre nazioni, nella prima visita di Stato di un presidente degli Emirati Arabi Uniti in Italia. Abbiamo deciso di portare la collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima.ha detto Meloni parlando di una giornata che "segna un altro punto di partenza nella nostra cooperazione bilaterale".con gli Emirati Arabi Unitirasformerà quelli che erano partner apparentemente lontani o comunque con interessi potenzialmente divergenti, in partner che decidono di condividere un importantissimo pezzo del loro cammino insieme. Abbiamo reso tutto questo possibile perché abbiamo condiviso un approccio nuovo, cioè tentare insieme di interpretare le trasformazioni profonde del nostro tempo con visione, con coraggio, senza avere paura di osare"."Abbiamo fatto la scelta di concentrare la collaborazione su assi strategici guardando al futuro, perché vogliamo fare un lavoro di lungo periodo, vogliamo che la nostra cooperazione abbia un orizzonte lungo e stabile", ha detto Meloni indicando gli ambiti di alcune delle intese tra i due Paesi, siglate, appunto, in occasione della visita a Roma del presidente degli EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Vogliamo declinare questo lavoro sulle tematiche che sarannoe. Ma - ha aggiunto - ci occupiamo anche di cultura, a partire dal progetto per la creazione di un grande polo museale negli Emirati Arabi Uniti. E ancora il Piano Mattei per l'Africa, altro grande ambito di cooperazione comune. Lo sceicco, in particolare, è stato tra i primi a credere e sostenere questa strategia italiana nuova e diversa con il continente africano.Meloni ha quindi ringraziato bin Zayed, per "questa dimostrazione di amicizia per questa straordinaria cooperazione