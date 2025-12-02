La Perla, si chiude vertenza: tutti riassunti nella nuova società

(Teleborsa) -Con la firma degli ultimi contratti, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori vengono formalmenteriassunti in Laocietà controllata da Luxury Holding del miliardario americanoche ha investito nell'azienda bolognese della lingerie di lusso. Dal 1° dicembre - sottolineain una nota - le perlinetorneranno tutte al loro posto in azienda per accettare la sfida del rilancio di questa straordinaria realtà produttiva.È il passaggio - si legge ancora -e maestranze, abituate a cucire vere e proprie opere d'arte per il lusso, apprezzate a livello internazionale, hanno tenuto insieme ciò che la speculazione finanziaria stava smontando pezzo per pezzo.Il percorso che oggi si chiude "entre la filiera della moda è attraversata da casi di sfruttamento e lavoro irregolare, La Perla diventa l’esempio opposto: dimostra che si può fare qualità rispettando persone, diritti e salari. Le artigiane della storica azienda bolognese rappresentano il punto più alto di un sapere che il mercato globale non riesce a duplicare".