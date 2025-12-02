La Perla, si chiude vertenza: tutti riassunti nella nuova società

(Teleborsa) - Storica svolta per La Perla.
Con la firma degli ultimi contratti, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori vengono formalmente
riassunti in La Perla Atelier, s
ocietà controllata da Luxury Holding del miliardario americano Peter Kern, ex Ceo di Expedia,
che ha investito nell'azienda bolognese della lingerie di lusso. Dal 1° dicembre - sottolinea Uiltec
in una nota - le perlinetorneranno tutte al loro posto in azienda per accettare la sfida del rilancio di questa straordinaria realtà produttiva.
È il passaggio - si legge ancora - che chiude più di due anni di incertezze, un periodo segnato da sacrifici e paura, ma anche da una determinazione che non è mai venuta meno. L
e maestranze, abituate a cucire vere e proprie opere d'arte per il lusso, apprezzate a livello internazionale, hanno tenuto insieme ciò che la speculazione finanziaria stava smontando pezzo per pezzo.
Il percorso che oggi si chiude "ricorda quanto il made in Italy, quando è fondato su competenze reali, debba essere difeso. M
entre la filiera della moda è attraversata da casi di sfruttamento e lavoro irregolare, La Perla diventa l’esempio opposto: dimostra che si può fare qualità rispettando persone, diritti e salari. Le artigiane della storica azienda bolognese rappresentano il punto più alto di un sapere che il mercato globale non riesce a duplicare".