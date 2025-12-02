Milano 10:42
La Perla, si chiude vertenza: tutti riassunti nella nuova società

Economia
(Teleborsa) - Storica svolta per La Perla. Con la firma degli ultimi contratti, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori vengono formalmente
riassunti in La Perla Atelier, società controllata da Luxury Holding del miliardario americano Peter Kern, ex Ceo di Expedia, che ha investito nell'azienda bolognese della lingerie di lusso. Dal 1° dicembre - sottolinea Uiltec in una nota - le perlinetorneranno tutte al loro posto in azienda per accettare la sfida del rilancio di questa straordinaria realtà produttiva.

È il passaggio - si legge ancora - che chiude più di due anni di incertezze, un periodo segnato da sacrifici e paura, ma anche da una determinazione che non è mai venuta meno. Le maestranze, abituate a cucire vere e proprie opere d'arte per il lusso, apprezzate a livello internazionale, hanno tenuto insieme ciò che la speculazione finanziaria stava smontando pezzo per pezzo.

Il percorso che oggi si chiude "ricorda quanto il made in Italy, quando è fondato su competenze reali, debba essere difeso. Mentre la filiera della moda è attraversata da casi di sfruttamento e lavoro irregolare, La Perla diventa l’esempio opposto: dimostra che si può fare qualità rispettando persone, diritti e salari. Le artigiane della storica azienda bolognese rappresentano il punto più alto di un sapere che il mercato globale non riesce a duplicare".
