CDP sigla tre nuove intese con gli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) - Grandi risultati sono stati prodotti dal, in occasione della missione della delegazione emiratina a Roma, che coincide con ladi un Presidente degli Emirati Arabi,in Italia.La missione, che rafforza ulteriormente le relazioni economiche bilaterali avviate con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Emirati nel 2023, ha consentito anche adi portare a casavolti a promuovere la creazione didei due paesi, a sostenere la produzione e installazione die finanziare a progetti dicon particolare focus sull’Africa.I tre Protocolli d’intesa, in linea con ildel governo italiano, sono stati siglati alla presenza del Presidente del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti"In uno scenario economico in continua trasformazione, è essenziale creare nuove alleanze per incentivare investimenti, innovazione e crescita sostenibile in settori strategici come il sostegno alle imprese, le infrastrutture energetiche e la gestione delle risorse idriche",. ga commentato il Presidente di CDP, aggiungendo "gli accordi firmati contribuiranno a consolidare ulteriormente i rapporti economici tra Italia e Emirati Arabi Uniti. Grazie a queste collaborazioni, potremo inoltre accrescere l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti per progetti di sviluppo in aree strategiche come l’Africa, in linea con il Piano Mattei del Governo italiano"ò.In particolare,(ADIO), Ente governativo responsabile del sostegno agli investimenti del settore privato ad Abu Dhabi,, comprese quelle nel portafoglio di CDP, alle opportunità di investimento negli Emirati Arabi e accompagnerà le imprese emiratine sul mercato italiano.sono al centro degli, società con sede ad Abu Dhabi attiva nel settore delle rinnovabili,, azienda specializzata nel settore delle risorse idriche. Il primo accordo mira ae infrastrutture sostenibili, in particolare nei Paesi prioritari del Piano Mattei; l'altro accordo punta a sostenere le, come la desalinizzazione ed il trattamento delle acque.