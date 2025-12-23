CDP: firmato il piano di rinegoziazione dei mutui per gli Enti Locali

(Teleborsa) - Oltre 5.500 Enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026 alper sostenere Comuni, Province e Città Metropolitane. Un'operazione che, – fa sapere Cdp in una nota – attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, permetterà di liberare risorse finanziarie a beneficio del territorio. L'iniziativa consentirà di coinvolgere potenzialmente circa due Enti Locali su tre, con l'opportunità di rinegoziare fino a 115 mila mutui per un debito residuo totale di circa 21,7 miliardi.Le modalità operative per prendere parte all'iniziativa sono delineate in un'apposita Circolare firmata dall. In un successivo avviso, nell'arco dei primi mesi del 2026, saranno comunicati i termini relativi al periodo di adesione e sarà messo a disposizione degli Enti l'elenco dei prestiti concessi da CDP con le corrispondenti condizioni economiche di rinegoziazione.L'operazione, che fa seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CDP a fine novembre, permetterà agli Enti Locali che decideranno di aderire di poter lutili per sostenere i servizi a vantaggio di famiglie e imprese, in maniera diffusa in tutto il Paese. Tra Comuni, Province e Città Metropolitane i soggetti interessati sono circa 2mila nel Nord-ovest, 830 nel Nord-est, 800 nel Centro, 1.480 nel Sud e 430 nelle Isole.presenterà l'operazione nei dettagli attraverso specifiche iniziative, anche in collaborazione con le principali associazioni che riuniscono gli Enti del territorio, e con informative dedicate sul proprio sito web.