ICOP acquisisce la statunitense Atlantic GeoConstruction per 126 milioni di dollari

ICOP

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha annunciato la tanto attesa acquisizione negli Stati Uniti, dando seguito a quanto annunciato l'anno scorso in sede di IPO. In particolare, ha annunciato l', un'azienda riconosciuta nel settore della costruzione geotecnica negli Stati Uniti, con una forte specializzazione nel miglioramento del suolo, nelle fondazioni profonde e nelle opere di confinamento.L'accordo prevede un, soggetto agli aggiustamenti consueti. La chiusura dell'acquisizione è prevista per aprile 2025, subordinata alle consuete condizioni di closing. L'acquisizione sarà effettuata da ICOP attraverso ICOP Subsoil Inc., una nuova entità interamente controllata da ICOP.L'acquisizione sarà finanziata attraverso unafornito da un pool di banche (e BNL BNP Paribas) con SACE come garante e da una primaria istituzione finanziaria.AGH conta oltre 250 dipendenti e ha registrato oltre 114 milioni di dollari dinel 2024, con unrettificato di circa il 15,5%. Al 31 dicembre 2024, ladi AGH ammontava a circa 35 milioni di dollari (dati contabili a fine anno non sottoposti a revisione). Il team di leadership di AGH rimarrà in carica per garantire continuità. Guido Pellegrino, Presidente, vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore, con ruoli di leadership presso Terratest, Nicholson Construction e Rodio."Questa è per noi, accogliamo con grande entusiasmo Atlantic GeoConstruction Holdings nella famiglia ICOP. Si tratta di un'opportunità unica per combinare competenze complementari, affermare la nostra posizione negli Stati Uniti e accelerare il nostro percorso di crescita internazionale - ha dichiarato l'- AGH ha costruito una reputazione di eccellenza nel settore delle costruzioni geotecniche, e insieme saremo in grado di offrire soluzioni ancora più innovative per affrontare le sfide infrastrutturali più complesse".ICOP. Nei prossimi mesi verrà inoltre implementato un piano di ottimizzazione e sinergia per massimizzare il valore dell'operazione. Il processo di integrazione prevede il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all'applicazione di tecnologie avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale e per l'ottimizzazione delle risorse impiegate nei progetti geotecnici.