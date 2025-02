ACEA, Fondazione Eni Enrico Mattei/Sileo: crisi dell'auto e decarbonizzazione, quadro preoccupante

(Teleborsa) - "si incrociano, ma non si aiutano. I dati diffusi dall'delineano unsia per le case automobilistiche che per gli obiettivi delle politiche dell’Unione", dichiarapresso la Fondazione Eni Enrico Mattei, commentando i dati diffusi da ACEA."Come ormai noto quest’anno. In effetti, la quota di mercato delle vetture elettriche immatricolate nei 27 Paesi dell’Unione a gennaio e` cresciuta fino al 15%, ma per evitare le sanzioni, sempre in media, mancano almeno 10 punti percentuali. Sempre nel mese di gennaio pero` si e` registrata una flessione delle immatricolazioni totali del 2,6%.Se i prossimi mesi dovessero confermare questa tendenza si andrebbe verso il, si avrebbe, cioè, una tripla perdita: non si eviterebbero le multe, si venderebbero meno vetture e si decarbonizzerebbe meno lo stock di auto già su strada. Un minor tasso di sostituzione dei parchi circolanti significa che infatti entrano meno auto nuove con minori emissioni ed escono meno auto vecchie con emissioni maggiori.Un brutto rompicapo, anche per il dialogo strategico avviato tra la Commissione europea e le case automobilistiche, sempre più in difficolta`", conclude Sileo.