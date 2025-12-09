Spindox, Enrico Zilio nuovo CFO

Spindox

(Teleborsa) -ha nominatocome nuovo, in carica dal 1° dicembre 2025.L’ingresso di Zilio si inserisce nel più ampio processo evolutivo avviato negli ultimi mesi, in seguito all’investimento del fondo Progressio SGR.Nel suo ruolo, Zilio guiderà tutte le attività finanziarie del Gruppo, contribuendo al rafforzamento delle strategie di investimento, di controllo e di pianificazione economico-finanziaria, con particolare attenzione ai progetti di trasformazione già in corso."Siamo molto felici dell’ingresso di Enrico nel nostro leadership team", dichiara. "Fin dal primo incontro abbiamo riconosciuto una forte affinità di valori, obiettivi e approccio. Enrico ha sposato con convinzione la nostra visione e sono certa che il suo contributo sarà determinante per consolidare la crescita e accompagnare Spindox nella nuovafase di sviluppo".