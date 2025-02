Auto, ancora in calo a gennaio le immatricolazioni in Europa (-2,1%)

Gruppo Stellantis

(Teleborsa) - A gennaio 2025, ilinchiude con risultati in calo rispetto allo stesso mese del 2025, registrando un -2,1% con 995.271 immatricolazioni. Nell’UE14 allargata all’EFTA/UK il mercato del mese risulta in calo del 2,2%, e anche nell’UE dei nuovi membri la variazione è negativa e ammonta al -1,4%. Sono alcuni dei dati contenuti nel focus di approfondimento disul mercato vetture europeo a gennaio."Il mercato europeo dell’auto apre l’anno in corso in flessione (-2,1% a gennaio), risultando in calo quasi tutti i maggiori mercati – afferma, Presidente di ANFIA. A gennaio, infatti, dei cinque major market (incluso UK) soltanto la Spagna registra una crescita (+5,3%). In calo, invece, Francia (-6,2%) e Italia (-5,8%), seguite da Germania (-2,8%) e Regno Unito (-2,5%)".A gennaio, laè al primo posto nel ranking delletra i major market. Seguono, nell’ordine Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. Ihanno una quota pari al 67,1% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari allo 0,7 punti percentuali rispetto all'anno scorso.Il, con poco piùnel mese, rappresenta il 15,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (2,5 punti percentuali più bassi rispetto alla quota di gennaio 2024), ed è secondo dopo il, al primo posto con una quota di mercato del 27%, mentre ilè terzo, e ha una quota del 9,8% e volumi in crescita (circa 5mila unità) rispetto a gennaio 2024. Per Stellantis, assistiamo a unrispetto allo stesso mese dello scorso anno del 16%.Tra i principali, nel mese di gennaio risultano in crescita tutti tranne Canada e Turchia.