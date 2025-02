Certificati medici, INPS: 78% ha riguardato lavoratori settore privato

(Teleborsa) -in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-2,7%). Lo comunicahe oggi ha pubblicatol’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia terzo e quarto trimestre 2024, che riporta dati sui certificati medici di malattia e sulle visite mediche di controllo domiciliare effettuate dall’Istituto.presentati nel secondo semestre del 2024 ha riguardato lavoratori del settore privato. Nello stesso periodo sono state effettuate circa 385 mila visite mediche di controllo, il 6,1% in meno rispetto al secondo semestre 2023.Nel terzo trimestre 2024, i certificati di malattia. L'aumento nel terzo trimestre è più marcato tra i giovani sotto i 30 anni (+22,5%). Nel quarto trimestre, la riduzione è più accentuata al Nord (-15,9%) rispetto al Sud (-9,4%) e per le donne (- 15,5%) rispetto agli uomini (-12,4%). Le giornate di malattia nel terzo trimestre sono state circa 24,1 milioni nel privato (+11,1%) e 5,4 milioni nel pubblico (+13,7%). Nel quarto trimestre, le giornate di malattia ammontano a circa 27 milioni nel privato (-8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e poco più di 8 milioni nel pubblico (-10,2%).(-4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), nel quarto trimestre 2024 si registrano circa 197 mila visite (-8%). La riduzione del numero di visite ha riguardato in misura maggiore donne (-18,9%) e lavoratori over 50 (-13,7%).