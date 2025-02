Eventi e scadenze del 25 febbraio 2025

Domenica 23/02/2025

Martedì 25/02/2025

3D Systems

First Solar

Home Depot

Idntt

Jack In The Box

Macy's

Pirelli

Saipem

TXT E-solutions

(Teleborsa) -- Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione FW2025-2026 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano- Fiera Milano - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all’anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalist per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. In questa edizione ci saranno 853 brand di cui 415 italiani e 438 internazionali da 28 paesi- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2025/2608:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio09:00 -- Riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi09:00 -- Palazzo Ferrajoli, Roma - Evento promosso da Remind, occasione di confronto tra istituzioni nazionali, internazionali e locali, imprenditori, manager, esperti e professionisti del settore Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all'estero. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro Tajani, il Ministro Urso, il Viceministro Rixi e Dario Lo Bosco, Presidente di RFI del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane10:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e dalla Luiss School of Law, con il supporto di ENAV e Aeroporti di Roma. Tra i partecipanti, il Vice Ministro Edoardo Rixi, Carlo Borgomeo (Presidente Assaeroporti), Joerg Eberhart (AD ITA Airways), Pasqualino Monti (AD ENAV), Pierluigi Di Palma, (Presidente ENAC) e Vincenzo Nunziata (Presidente ADR)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2025-2027 alle ore 11:00 a Milano presso la Foresteria IDNTT - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio